Artesanos esmeralderos buscan nuevos mercados en Tunja

Artesanos vinculados a la cadena productiva de las esmeraldas participaron en una muestra comercial en Tunja, promovida por la Federación de Esmeraldas de Colombia, Fedesmeraldas. El espacio, inspirado en un socavón minero, buscó acercar a los productores a potenciales compradores y generar oportunidades de comercialización para las comunidades del occidente de Boyacá.

Óscar Vaquero, presidente de Fedesmeraldas, explicó que en la actividad participaron representantes de tres municipios y que varios de ellos consiguieron vender algunos de sus productos. Sin embargo, señaló que el propósito de la iniciativa no se limita a las ventas inmediatas, sino que también busca posicionar la marca de las esmeraldas colombianas y ampliar las alternativas económicas para las poblaciones de la región.

El dirigente destacó la participación de la ciudadanía de Tunja y señaló que estos escenarios permiten establecer contactos comerciales y dar mayor visibilidad al trabajo de los artesanos. La estrategia apunta a que los productores puedan llegar a nuevos compradores y fortalecer la presencia de sus artículos en otros mercados.

Fedesmeraldas informó que la participación no tuvo costo para los artesanos y anunció que continuará promoviendo espacios para fortalecer sus capacidades comerciales. La federación busca que estas iniciativas contribuyan a dinamizar la economía de las comunidades esmeralderas de Boyacá mediante nuevas oportunidades de venta y promoción de sus productos.