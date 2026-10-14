Tunja decreta restricciones para este miércoles durante la jornada de movilización

Tunja

La Alcaldía Mayor de Tunja expidió el Decreto 0284 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual establece medidas temporales para preservar el orden público durante la jornada nacional de movilización y paro convocada para este miércoles 14 de octubre.

De acuerdo con el documento, las restricciones estarán vigentes entre las 6:00 a. m. y las 11:59 p. m. e incluyen la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes, así como la realización de eventos públicos que impliquen aglomeraciones de personas.

La disposición también restringe el estacionamiento de vehículos en vías cercanas a la Alcaldía, centros de poder, entidades públicas, centros comerciales, unidades policiales y militares. Además, prohíbe el transporte y disposición de residuos peligrosos y escombros en vías públicas, así como el traslado de cilindros de gas, mudanzas, líquidos inflamables y combustibles en dispositivos, tanques, tarros o plásticos.

Otra de las medidas contempla la prohibición del uso de drones en todo el municipio, conforme a la normativa de la Aeronáutica Civil, y del transporte de parrillero en motocicleta.

Según el decreto firmado por el alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial, la Policía Metropolitana y los organismos de socorro deberán coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas.

El documento advierte que el incumplimiento podrá dar lugar a multas contempladas en la Ley 1801 de 2016 y demás normas aplicables.

La Administración Municipal señala que estas disposiciones buscan prevenir situaciones que afecten la seguridad, la movilidad y la convivencia ciudadana, al tiempo que se protege el derecho a la protesta pública y pacífica.

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