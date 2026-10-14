Sogamoso desplegará cerca de 50 policías para acompañar movilización de este miércoles

En Sogamoso, Boyacá, marcharán los estudiantes de la UPTC y el SENA / Foto: Caracol Radio.

Sogamoso

La Administración Municipal de Sogamoso anunció un dispositivo de seguridad para acompañar las movilizaciones programadas para este miércoles 14 de octubre, en las que se prevé la participación de estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y del SENA.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Alexander Merchán, indicó que las medidas se definieron durante un consejo extraordinario de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades que estarán atentas al desarrollo de la jornada.

“Los estudiantes arrancan desde la UPTC. Ya dispusimos, precisamente con Policía Nacional, el despliegue de las acciones con las unidades que tenemos previstas para eso. El DMA también va a estar atento y disponible ante cualquier situación”, señaló el secretario.

Según Merchán, el dispositivo contará con cerca de 50 unidades de la Policía, además del apoyo del DMA. También participarán la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Salud, Tránsito y los gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad.

“Tenemos el acompañamiento de la Cruz Roja, de Bomberos y de la Oficina de Gestión del Riesgo. También la Secretaría de Salud estará disponible frente a cualquier situación que se llegue a presentar en temas hospitalarios”, indicó Merchán.

El funcionario agregó que se dispuso la participación de unidades de investigación e inteligencia de la Policía, entre ellas la Sijín y la Sipol, como parte de las acciones preventivas durante la movilización.

Buscan garantizar el derecho a la protesta

Como parte de la coordinación institucional, desde el martes se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) virtual, que será formalizado este miércoles presencialmente a las 8:00 de la mañana en la estación de Policía.

Merchán afirmó que el objetivo es prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad, sin limitar el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

“Lo que pretendemos es controlar cualquier situación que se llegue a presentar y que altere el orden público, pero también garantizarles de manera eficaz su derecho a la protesta. Que lo hagan sin ninguna situación que ponga en riesgo su integridad”, sostuvo.

Las autoridades municipales indicaron que el acompañamiento se mantendrá durante la jornada para atender posibles eventualidades y procurar que las movilizaciones transcurran de manera segura.

La movilización, que comenzará frente a la UPTC y terminará en el parque de La Villa, comenzará a las 9:00 de mañana y se estipula que esta jornada termina sobre la 1:00 de la tarde.