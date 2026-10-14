Cuatro días de búsqueda de un hombre arrastrado por una quebrada en Coper, Boyacá

El comandante Luis Cubillos pidió a los habitantes del occidente de Boyacá reportar cualquier información que permita localizar a Emilio Torrente.

Coper

Los organismos de socorro completan cuatro días de búsqueda de Emilio Torrente, un hombre de entre 56 y 57 años que fue arrastrado por la corriente de una quebrada en el municipio de Coper, occidente de Boyacá. El hecho ocurrió el viernes en horas de la noche, cuando la víctima se movilizaba en una motocicleta y las fuertes lluvias provocaron un aumento en el caudal.

Luis Cubillos, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Muzo, explicó que las labores comenzaron el sábado en la mañana y permitieron encontrar la motocicleta y algunas prendas de vestir del hombre, pero hasta el momento no ha sido posible ubicarlo.

“Desde el día viernes, en las horas de la noche, una quebrada de la parte alta de Cantino, en el municipio de Coper, se llevó una persona, un señor ya de una edad adulta, la cual se lo llevó con un vehículo moto. El día viernes, tipo 7 de la noche, el señor desapareció”, relató.

Cubillos señaló que las condiciones climáticas y el aumento del caudal han sido factores importantes en la emergencia. Agregó que en la búsqueda participan la Policía, el Ejército y habitantes de la zona, sin que hasta ahora se hayan obtenido nuevos resultados.

“Hasta el momento, las búsquedas que hemos hecho con Policía, con Ejército, con la comunidad, no hemos encontrado nada más de este señor”, manifestó.

Bomberos mantendrán la búsqueda y piden ayuda a la comunidad

Frente a la posibilidad de encontrar a Emilio Torrente con vida, el comandante indicó que los organismos de socorro no descartan continuar con las labores durante varios días más. Explicó que el comportamiento de la corriente podría permitir que el cuerpo sea localizado en otro punto del recorrido del río o en un lugar donde haya quedado atrapado.

“Nosotros no escatimamos todavía varios días de búsqueda, porque, a medida que va pasando el tiempo, el mismo río nos lo puede sacar hacia algún lugar o nos puede dar paso a que los animalitos lo encuentren o, de pronto, que el caudal de los ríos baje y lo encontremos incrustado en algún sitio”, afirmó.

El comandante también entregó algunas características físicas para facilitar su identificación. Según explicó, Emilio Torrente tiene entre 56 y 57 años, es de tez morena, mide aproximadamente 1,67 metros y es de contextura media. Las prendas de vestir que llevaba fueron encontradas en el lugar donde comenzó la búsqueda.

Finalmente, hizo un llamado a los habitantes de Coper y de otros municipios del occidente de Boyacá para que reporten cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, teniendo en cuenta que la corriente podría haberlo desplazado hacia otros sectores.

“Si llegan a verlo, por ejemplo, en Cimitarra (Santander), en algún sitio de los ríos, en San Pablo de Borbur, informar inmediatamente a la Alcaldía de Coper o al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Muzo”, pidió.