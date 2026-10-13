Termales de Paipa aísla zona donde niña sufrió descarga eléctrica

El Instituto Termal de Paipa anunció medidas preventivas y verificaciones técnicas tras el accidente que sufrió una niña de ocho años en el Parque Acuático, donde, según denunció su madre, recibió una descarga eléctrica al tocar un poste metálico de iluminación. El hecho ocurrió el domingo, hacia las 4:50 de la tarde, en un sector contiguo a la piscina olímpica. De acuerdo con el comunicado oficial, la atención se activó luego de que otros usuarios pidieran ayuda y la menor recibió primeros auxilios con apoyo del personal de la ambulancia del establecimiento.

La institución informó que la niña fue trasladada inicialmente al Hospital San Vicente de Paúl, en Paipa, para su valoración médica y posteriormente remitida a Duitama, donde permanece hospitalizada.

En su pronunciamiento, el Instituto señaló que durante la mañana del martes funcionarios se desplazaron al centro asistencial para conocer su evolución y manifestar a la familia su disposición de brindar acompañamiento durante la recuperación. La madre, Angélica Ruiz, había relatado a Caracol Radio que la menor quedó inconsciente tras el incidente y que continuaba bajo observación médica, con exámenes para evaluar su estado de salud.

Frente a las circunstancias del accidente, la Gerencia del Instituto Termal ordenó acordonar y aislar preventivamente el área involucrada, con el propósito de identificar el origen del incidente, establecer cómo ocurrió y determinar las intervenciones correctivas necesarias. La entidad aclaró que, hasta la publicación del comunicado, no contaba con información concluyente sobre las causas ni sobre eventuales responsabilidades. También indicó que realiza labores de mantenimiento preventivo y correctivo en sus instalaciones, pero que verificará las condiciones específicas del lugar para establecer si se requieren medidas adicionales.

El Instituto manifestó su solidaridad con la menor y su familia y aseguró que informará sobre los avances que puedan comunicarse responsablemente, previa autorización de sus representantes y respetando la privacidad de la niña. Además, pidió evitar especulaciones y la difusión de imágenes o datos personales que puedan afectar sus derechos. Entretanto, la familia solicitó que se refuercen los controles y el mantenimiento de las instalaciones para prevenir nuevos accidentes. Los resultados de las verificaciones técnicas serán determinantes para esclarecer lo sucedido y establecer qué medidas deben adoptarse para proteger a los visitantes.