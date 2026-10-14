Puerto Escondido sigue bajo monitoreo por grietas en un sector aledaño al volcán de lodo en Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido.

Montería

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, junto con un equipo de planeación de Puerto Escondido, Córdoba, inspeccionaron la zona del volcán de lodo y sectores aledaños por las grietas que se han empezado a evidenciar en el suelo luego del terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá. De momento, se entregó un parte de tranquilidad, pero el área permanecerá bajo monitoreo.

“Hasta el momento estamos observando una situación aparentemente normal; sin embargo, hacia la vereda Cerro Santa Cruz y otras veredas aledañas tenemos unas manifestaciones de agrietamiento que aún son bastante pequeñas, pero nos obligan a mantener un monitoreo constante en caso de que se llegue a registrar algún evento”, expresó el funcionario.

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“En el sector del volcán tenemos emanación de gases, el burbujeo constante, lo cual nos indica que es una actividad normal dentro de lo que cabe; sin embargo, la Corporación va a estar vigilante junto con la municipalidad. Por el momento, el parte es de tranquilidad y hacemos el llamado a la comunidad para que se informe por canales oficiales”, agregó.

Finalmente, se sugirió a la Gobernación de Córdoba y a la Alcaldía de Puerto Escondido mantener todos los protocolos activos en caso de registrarse alguna eventualidad.

Volcán de lodo en Puerto Escondido, Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido. Ampliar Volcán de lodo en Puerto Escondido, Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido. Cerrar