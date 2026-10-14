La Essmar entregó más de 615.000 m³ durante la Semana de Receso en Santa Marta/ Essmar

Santa Marta

La empresa de servicios públicos de Santa Marta informó que desplegó un plan operativo especial que garantizó el servicio de agua potable durante la Semana de Receso, atendiendo el incremento en la demanda por el alto flujo turístico y la ocupación hotelera en el Distrito.

A través de la Dirección de Acueducto, informan que las cuadrillas y personal técnico mantuvieron la operación de las plantas de tratamiento entre el 5 y el 12 de octubre, logrando la producción de agua potable para el consumo de residentes y visitantes.

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“Nuestros equipos operativos trabajaron día y noche en las plantas y en las calles para responder a la alta exigencia de esta temporada vacacional. Mantener el suministro en los sectores de mayor afluencia y llegar al mismo tiempo a los barrios con dificultades de presión”, destacó David Millán Orozco, gerente de ESSMAR E.S.P.