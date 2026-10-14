Autoridades incautan más de tonelada de clorhidrato de cocaína en zona rural de Santa Marta

Más de 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados en un depósito ilegal ubicado en la vereda Calabazo, zona rural de Santa Marta, durante un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Policía Antinarcóticos y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que permitió localizar un punto de almacenamiento de droga que, de acuerdo con las autoridades, pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Durante la inspección y labores de inteligencia, los uniformados encontraron el alcaloide oculto y distribuido en ocho canecas plásticas de color azul, donde permanecía almacenado para evitar que fuera detectado por las autoridades.

“Con este resultado, la Policía Nacional logra una afectación a las finanzas criminales superior a los 5.500 millones de pesos y evita que aproximadamente 2,5 millones de dosis de cocaína lleguen a los mercados ilegales, debilitando así las capacidades logísticas y económicas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico”, indicó el general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Con este resultado, las autoridades buscan afectar la cadena de almacenamiento y comercialización de cocaína, así como las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Finalmente, el material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

Entretanto, las investigaciones deberán establecer las circunstancias relacionadas con el almacenamiento del alcaloide y determinar las responsabilidades penales de las personas que estarían vinculadas con este cargamento.