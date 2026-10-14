Incautan 45 kilos de cocaína en el puerto de Santa Marta que iban rumbo a Francia

La Policía incautó 45 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a Francia. Foto: Policía Nacional

Un cargamento de 45 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue incautado en el puerto de Santa Marta, luego de que la Policía Antinarcóticos identificara la sustancia ilícita oculta en el sistema de refrigeración de un contenedor procedente de Costa Rica y cuyo destino era Le Havre, Francia.

El procedimiento fue reportado por la Policía Nacional a través de su cuenta en X, en el marco de la denominada Estrategia Esmeralda, mediante la cual las autoridades adelantan acciones contra el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la institución, las labores de perfilación y análisis de riesgos permitieron detectar el cargamento antes de que continuara su ruta internacional.

La Policía indicó que con esta incautación se evitó la comercialización de aproximadamente 112.500 dosis de cocaína y se afectaron las finanzas criminales en más de 800.000 dólares.

Este resultado se conoce después de que las autoridades reportaran la incautación de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína en zona rural de Santa Marta, cerca del Parque Nacional Natural Tayrona.

En ese operativo participaron la Policía Antinarcóticos, el Ejército Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Según la información oficial, el cargamento estaba oculto en un depósito ilegal y tendría como destino final Estados Unidos. La incautación fue avaluada en más de 5.500 millones de pesos.