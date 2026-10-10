Trump considera “increíble” no haber recibido el Premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje a través de su red social Truth Social en el cual calificó de “increíble” que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz.

Es preciso recordar que el premio le fue otorgado este año a Navi Pillay, una jurista con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos que, entre otras cosas, fue cocreadora de la Corte Penal Internacional (CPI).

En su mensaje, Trump destacó sus logros en la política internacional:

“Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes –incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos–, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”.

También advirtió que “ganó una guerra” en Venezuela al capturar a Nicolás Maduro, “el violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad”. Además, indicó que impidió que “el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear... ¡Y mucho más!”.

“Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!”, agregó el mensaje.

Cabe recordar que el pasado 9 de octubre, horas después de que se anunciara el premio para Pillay, Trump aseguró en un mitin celebrado en Siracusa, en el estado de Nueva York, que se le concedió el Nobel de la Paz “a una persona de la que nunca había oído hablar”.

El mandatario también calificó a la jurista como una persona progresista “que trabaja en las Naciones Unidas” y afirmó que el premio “ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización”.

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