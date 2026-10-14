De la tristeza a cumplir su sueño con Millonarios

Desde los micrófonos de 6AM W, el padre de Andrés Fernando, Dorman Ángel, relató como fue que el sueño más grande de su hijo se vio truncado a raíz de la cancelación del partido Millonarios-Once Caldas el pasado martes 13 de octubre, debido al mal estado de la gramilla.

Andrés Fernando Ángel Monroy, un niño de ocho años que esperaba hacer su sueño realidad junto a su familia, ver jugar a Millonarios en el Estadio el Campin por primera vez. Sus padres, le prometieron tiempo atrás cumplir ese sueño, lo que no fue nada fácil, puesto que viven en Puerto Asís y para poder conseguir las boletas tuvieron que ahorrar cerca de seis meses.

“No, pues en ese momento fue muy difícil, para él, para nosotros, porque pues es un sueño también, porque yo soy hincha de millonarios desde pequeño, entonces siempre hemos alimentado ese sueño de algún día poder ir al Campin. Y este año nos propusimos con mi esposa a ir haciendo un ahorro para darle cumpleaños al niño, que vaya a ver un partido de millonarios”. Comentó Ángel sobre la cancelación del partido.

La familia de Andrés Fernando Ángel Monroy, viajó más de 18 horas en bus para cumplir este sueño que horas después se esfumó. Andrés, el pequeño de ocho años, lloró en las gradas tras informarse que el partido no se realizaría a pesar de haber ahorrado durante seis meses.

“Nos alistamos al estadio llegamos al estadio como a las 5 y media de la tarde creo, y todo normal cuando el niño contento viendo la fiesta la gente cantando y ya faltaban como 5 o 10 minutos para que inicie el partido y nos avisan que no va a haber partido y el niño pues de una, se puso llorar y era difícil controlarlo”.

Los clubes de fútbol se unen para una buena causa.

Al darse a conocer los hechos ocurridos con Ángel Fernando, la presidencia de Millonarios invitó al niño a un entrenamiento para conocer a los jugadores tras la viralización de su historia.

A su vez, el presidente de Santa Fe también se pronunció y dijo que le pagaba todos los viáticos para que pueda asistir con tranquilidad al próximo partido de Millonarios.

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De la tristeza a cumplir su sueño con Millonarios 00:00:00 07:21 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

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