Macron urge a responder a demandas estudiantiles y condena la instrumentalización política

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. (Foto: Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este miércoles al Gobierno que presente en las próximas semanas respuestas “concretas” a las demandas “legítimas” de los estudiantes, cuyas protestas han provocado bloqueos en centros educativos, y condenó que sean “explotadas políticamente y transformadas en violencia urbana”.

Macron “ha pedido al Gobierno que aporte respuestas concretas y claras, que trabaje en ellas y que las presente en las próximas semanas”, dijo la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La también ministra de Energía dijo que Macron advirtió de que las preocupaciones de los jóvenes están siendo explotadas políticamente, en una alusión a la izquierdista La Francia Insumisa.

“El presidente de la República insistió en que los jóvenes expresan legítimamente sus preocupaciones y en que estas están siendo explotadas políticamente y transformadas en violencia urbana, con escenas inaceptables desde todos los puntos de vista, también ayer en los distintos puntos de concentración”, señaló Bregeon.

Las manifestaciones del martes reunieron a entre 161.500 personas, según el Ministerio del Interior, y 480.000, según los sindicatos de estudiantes, que reclaman una inversión adicional de 10.000 millones de euros para el sector educativo en los presupuestos de 2027.

La portavoz del Gobierno subrayó también la necesidad expresada por el presidente francés de proteger al profesorado y condenar los ataques contra las fuerzas de seguridad y el personal educativo.

“Hay que distinguir, por una parte, las reivindicaciones legítimas y, por otra, las violencias inadmisibles, que son objeto de instrumentalización y se transforman en violencia urbana, con enfrentamientos con las fuerzas del orden y personal de la Educación Nacional como objetivo. Esto debe ser condenado unánimemente”, insistió la portavoz del Ejecutivo.

Entre las prioridades señaladas por el presidente figuran, señaló, la mejora de las instalaciones escolares, la revisión de los horarios y el refuerzo de la orientación académica. El Gobierno, según Macron, también deberá continuar los esfuerzos para cubrir las ausencias docentes.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha previsto asignar 3.000 profesores a puestos de sustitución en los próximos días, de los cuales 2.000 ya han sido incorporados, según los datos presentados durante el Consejo de Ministros.

Sobre el acceso a la universidad, Bregeon afirmó que Parcoursup, la denostada plataforma de admisión a la enseñanza superior, no debe convertirse en un símbolo intocable, aunque reconoció que es necesario seguir trabajando para mejorar la orientación de los estudiantes en su acceso a la enseñanza superior.

Cerca de 200 institutos franceses seguían bloqueados este miércoles en Francia a tres días de que comiencen las vacaciones de otoño, mientras los sindicatos estudiantiles llaman a mantener las protestas por la falta de recursos educativos y a sumarse el próximo sábado a otras movilizaciones convocadas contra el coste de la vida.

Geffray afirmó hoy en la televisión BFMTV que alrededor del 4 % de los 3.700 institutos del país permanecían cerrados, en un momento en que el Gobierno espera que las vacaciones escolares que empiezan el sábado y se extienden hasta principios de noviembre contribuyan a reducir la movilización.