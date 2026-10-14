¿El día estará soleado o lluvioso? Pronóstico del clima en Bogotá para este 14 de octubre

Conozca aquí el clima que tendrá la capital del país este miércoles 14 de octubre. Foto: Getty Images.

La Alcaldía de Bogotá, a través del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), dio a conocer en su página web el pronóstico del clima para este miércoles 14 de octubre, el cual estará marcado por condiciones seca, sin embargo, no se descartan algunos episodios de lluvia.

En términos generales, en el día va a estar marcado por las condiciones nubladas y no se descartan algunos episodios de lluvias.

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Reporte del IDIGER para este viernes 18 de septiembre en Bogotá

Durante las primeras horas de la madrugada, se espera un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

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De igual manera, la temperatura mínima estimada será de 11 °C y máxima de 19 °C.

En horas de la mañana, se prevé un cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco.

De igual manera, a lo largo del día se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado.

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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siga estos siguientes pasos para poder consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y rápida desde un celular, tablet o computador en tiempo real:

Ingresar a la página web mapas.bogota.gov.co y seleccionar, en el costado derecho, el ícono de mapa. En la opción tipos de mapa, buscar en la parte inferior, donde dice otros mapas, y dar clic en el que dice ‘Lluvias’. Después de esto, en el buscador, que se encuentra en la parte superior de la izquierda, escribir la dirección del lugar en el que desea conocer si se presentan lluvias o no. Por último, seleccionar la dirección que reconoce el sistema y le va a mostrar en el mapa la ubicación que quería consultar.

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