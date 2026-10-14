Avenida 68 en Bogotá tendrá cierre por prueba en puente peatonal: consulte desvíos

Obras de la Avenida 68 en Bogotá avanzan y nuevo Puente Venecia estaría habilitado en diciembre 2026. Foto: IDU.

La construcción de la troncal de TransMilenio sobre la Avenida Carrera 68 de Bogotá es una de las obras más esperadas para dinamizar la movilidad en la ciudad y brindar nuevas opciones a las personas que todos los días tienen que desplazarse entre el sur y el norte de la ciudad.

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Desde su inicio en 2020 durante la alcaldía de Claudia López, y luego en la de Carlos Fernando Galán, las obras han avanzado al punto en el que se espera que en 2027 ya pueda entrar en funcionamiento.

Mientras tanto, continúan las adecuaciones y pruebas para poner a punto la infraestructura que quedará a disposición de usuarios vehiculares y transeúntes, lo cual provoca contingencias y cierres parciales como el programado a partir de este 13 de octubre de 2026.

Cierre de un carril en la Avenida Carrera 68: pruebas en puente peatonal

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá anunció que fue autorizado el cierre de un carril, en sentido norte-sur de la Avenida Carrera 68 por calle Cuarta G, en la localidad de Puente Aranda.

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Esta contingencia responde a la necesidad de llevar a cabo las pruebas de carga estática y dinámica del nuevo puente peatonal emplazado en este sector.

Según la entidad, el cierre es necesario para continuar con la obra de la troncal de TransMilenio avenida carrera 68 – grupo 2 llevada a cabo por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

Estas pruebas se realizarán a partir de este 13 de octubre de 2026 y durarán cerca de cuatro días con horario de cierre de 24 horas.

¿Hasta cuándo va el cierre de carril en la Av. 68? Desvíos programados

El plan de manejo de tránsito que estableció la SDM para garantizar el tráfico y la seguridad durante el cierre programado contempla las siguientes medidas:

Peatones y ciclistas: podrán circular normalmente por la infraestructura destinada para tal fin.

podrán circular normalmente por la infraestructura destinada para tal fin. Vehículos particulares y de transporte público: quienes circulan en sentido norte-sur por la avenida Carrera 68, continuarán circulando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada occidental.

¿Cuándo finalizan las obras de TransMilenio en la Avenida 68?

A septiembre de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá reportó un avance general del 87 % en las obras de la troncal. La megaobra incluye 21 estaciones de TransMilenio, 8 puentes vehiculares, 8 deprimidos, 11 puentes peatonales y cerca de 17 kilómetros de ciclorruta.

Aunque se proyecta que varios tramos sean entregados en 2026 y el IDU ha habilitado algunos hitos de infraestructura para mejorar el tránsito, se espera que la totalidad del proyecto finalice y quede a disposición de la ciudadanía el primer semestre de 2027.