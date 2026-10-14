Detonan artefacto explosivo en Barrancabermeja: tres personas heridas entre ellas una menor de edad

La Alcaldía de Barrancabermeja, en articulación con la Gobernación de Santander, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de la detonación de una granada de fragmentación en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 del distrito.

De acuerdo con el reporte entregado por la administración Distrital, el hecho dejó dos adultos heridos: una mujer con lesiones en las piernas y la espalda, y un hombre con heridas en las piernas. Ambos fueron trasladados a la Clínica Magdalena para recibir atención médica.

También una menor de 17 años fue remitida al Hospital Regional debido al aturdimiento ocasionado por la onda explosiva, aunque no presentó heridas que pusieran en riesgo su vida. Según el balance preliminar, ninguna de las tres personas afectadas reviste gravedad.

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Tras lo ocurrido, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, ordenó la activación del Plan Candado y el despliegue de unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad en diferentes sectores del distrito.

El área de la detonación permanece acordonada mientras las autoridades adelantan los protocolos antiexplosivos y las labores de investigación para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. Para avanzar en este proceso, también se cuenta con el apoyo del Centro de Monitoreo y las cámaras de seguridad.

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A través de un pronunciamiento, el mandatario rechazó lo sucedido y aseguró que no permitirá que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja.

La administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya al esclarecimiento de este hecho y permita dar con los responsables, mientras continúan las acciones para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.