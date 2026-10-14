A la cárcel hombre señalado de participar en múltiples ataques sicariales en Bucaramanga

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eudy Reniel Salón Hernández, señalado de participar en dos hechos violentos registrados en Bucaramanga, Santander, en mayo y junio de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado estaría involucrado en el homicidio de un hombre y en un ataque armado que dejó a otras tres personas gravemente heridas.

El primer hecho ocurrió el 29 de mayo de 2025, al interior de un taller de motocicletas ubicado en el barrio Provenza. Según la investigación, Salón Hernández habría señalado a la víctima, quien posteriormente fue atacada con arma de fuego por un sicario.

Un mes después, el 29 de junio, el hombre presuntamente participó en otro episodio violento ocurrido en la quebrada del barrio Cristal. En ese lugar, al parecer, habría disparado contra tres personas que se encontraban departiendo. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde lograron salvarles la vida.

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Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y homicidio agravado en grado de tentativa.

Sin embargo, Salón Hernández no aceptó los cargos. Por decisión judicial, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

La investigación es adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, que busca establecer la responsabilidad del procesado en los hechos violentos.