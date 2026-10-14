Dejen la especulaciones, hay que esperar qué dicen las investigaciones: padre de Ayelén Sofía

Tras más de un año de búsqueda, la familia de Ayelén Sofía Páez, de 16 años, confirmó que la adolescente fue encontrada sin vida en el municipio Sopó, Cundinamarca.

En diálogo con Caracol Radio, Albeiro Páez, padre de la joven pidió frenar las especulaciones y respetar a la familia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su muerte.

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“En este tema se especularon muchas cosas que mi hija estaba en la calle, que la vieron en condiciones de calle, que la vieron fumando. Yo le pido a las personas que especulan que dejen de hablar que por respeto a nuestra familia, por respeto a mí como papá, no especulen. Todo eso está en proceso de investigación”, agregó.

Así mismo, Páez recordó a su hija y sus gustos.

“Cuánto quisiera hoy llevarla a un parque lo que le gustaba a ella un waffle, ya no se puede. A mí ya todo el afán que tenía en estos momentos, pues ya no lo tengo. Y la tranquilidad que uno busca, pues solamente se la da Dios”, dijo.

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Por último, el padre de la menor de edad pidió a las autoridades actuar con tranquilidad y calma para adelantar las investigaciones y esclarecer los hechos.