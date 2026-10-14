Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaño este 14 de octubre: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaño este 14 de octubre. Foto: Enel Colombia.

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este miércoles 14 de octubre. La Alcaldía de Bogotá informó que nueve localidades y algunos barrios de tres municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la interrupción del servicio se genera por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el miércoles 14 de octubre

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 2 sur a la calle 4 sur, entre la carrera 13 y la carrera 15 en el barrio San Antonio.

Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 2:15 p. m., de la carrera 87 a la carrera 89, entre la calle 51 sur y la calle 53 sur en el barrio Brasilia.

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Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m., de la calle 72 sur a la calle 74 sur, entre la carrera 78 y la carrera 80 en el barrio San Bernardino I.

Localidad de Engativá

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 48 y la calle 50 en el barrio Jardín Botánico.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 84 a la carrera 86, entre la calle 76 y la calle 79 en el barrio La Granja.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 117 a la carrera 124, entre la calle 62 y la calle 64 en el barrio Sabana del Dorado.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:45 a. m., de la carrera 80 a la carrera 82, entre la calle 40 sur y la calle 42 sur en el barrio Chucua de la Vaca II.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m., de la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 40 sur y la calle 42 sur en el barrio Tintalito.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la carrera 43 a la carrera 45, entre la calle 19 y la calle 21 en el barrio Ortezal.

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Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:30 a. m. hasta las 3:30 p. m., de la carrera 11 a la carrera 13, entre la calle 25 sur y la calle 27 sur en el barrio San José Sur.

Localidad de Suba

Desde las 4:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 97 a la calle 99, entre la carrera 67 y la carrera 69 en el barrio Julio Flórez.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 145 a la calle 147, entre la carrera 79 y la carrera 82 en el barrio Suba Cerros.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la calle 25 a la calle 27, entre la carrera 59 y la carrera 63 en el barrio Ciudad Salitre Nororiental.

Localidad de Usaquén

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la calle 103 a la calle 105, entre la carrera 13 y la carrera 15 en el barrio Rincón del Chicó.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 0 a la carrera 2, entre la calle 109 y la calle 111 en el barrio Santa Ana.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la calle 103 a la calle 105, entre la carrera 13 y la carrera 15 en el barrio Santa Bibiana.

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Municipio de Tocancipá

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en la vereda Canavita.

Municipio de Funza

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la vereda La Isla.

Municipio de Soacha

Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:45 p. m., de la calle 22 a la calle 24, entre la carrera 6 y la carrera 8 en el barrio Camilo Torres I de la Comuna 2.

Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:45 p. m., de la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 21 y la calle 23 en el barrio La Toscana de la Comuna 2.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 11:15 a. m., de la carrera 8 este a la carrera 10 este, entre la calle 30 y la calle 32 en el barrio San Lucas II de la Comuna 5.

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