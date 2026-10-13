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13 oct 2026 Actualizado 16:26

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Indignación por ingreso de jóvenes a nadar en el embalse de Tona en Santander

En la zona donde estaban no está permitido el ingreso de personas.

Indignación por ingreso de jóvenes a nadar en el embalse de Tona en Santander.

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A través de redes sociales se conoció que un grupo de jóvenes ingresaron al embalse de Tona y estuvieron nadando allí y haciendo algunas maniobras que pusieron en riesgo su vida, estas personas estaba en una zona donde no está permitido el ingreso a la comunidad en general.

Desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga rechazaron estos hechos y aseguraron que la situación pone en riesgo a los jóvenes pues estaban en zona que es privada y por eso, hicieron un llamado a la ciudadanía para que no ingresen a este lugar.

Desde este embalse se surte de agua a la comunidad en el área metropolitana de Bucaramanga y según indicaron desde la gerencia hay garantías para que a pesar de las altas temperaturas que se han registrado en el departamento, haya un mínimo riesgo de que se presente un racionamiento para los usuarios.

Sin embargo, hacen un llamado a la comunidad para que se haga un uso razonable del agua y también para que las personas en zonas aledañas al embalse de Tona no sigan invadiendo los predios y eviten afectaciones al agua que consumen millones de santandereanos.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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