Indignación por ingreso de jóvenes a nadar en el embalse de Tona en Santander.

Bucaramanga

A través de redes sociales se conoció que un grupo de jóvenes ingresaron al embalse de Tona y estuvieron nadando allí y haciendo algunas maniobras que pusieron en riesgo su vida, estas personas estaba en una zona donde no está permitido el ingreso a la comunidad en general.

Desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga rechazaron estos hechos y aseguraron que la situación pone en riesgo a los jóvenes pues estaban en zona que es privada y por eso, hicieron un llamado a la ciudadanía para que no ingresen a este lugar.

Desde este embalse se surte de agua a la comunidad en el área metropolitana de Bucaramanga y según indicaron desde la gerencia hay garantías para que a pesar de las altas temperaturas que se han registrado en el departamento, haya un mínimo riesgo de que se presente un racionamiento para los usuarios.

Sin embargo, hacen un llamado a la comunidad para que se haga un uso razonable del agua y también para que las personas en zonas aledañas al embalse de Tona no sigan invadiendo los predios y eviten afectaciones al agua que consumen millones de santandereanos.