Video: así es la montaña rusa Goliath de Six Flags, en la que una persona murió tras caer al vacío

Una de las atracciones más populares del parque Six Flags over Georgia en Estados Unidos fue el escenario de un trágico incidente el pasado lunes 12 de octubre, que tuvo como resultado el fallecimiento de una persona, mientras que otras cuatro resultaron heridas.

Se trata de la montaña rusa Goliath, una de las más reconocidas dentro de la franquicia internacional de parques de diversiones, la cual alcanza velocidades vertiginosas y su altura máxima supera los 60 metros, para un recorrido extremo.

¿Cómo es la montaña rusa Goliath de Six Flags over Georgia?

Six Flags over Georgia es el segundo más antiguo de la cadena, el cual entró en funcionamiento en 1967, apenas seis años después del primero ubicado en Texas. Abierta al público desde 2006, la montaña rusa Goliath se convirtió en una de las principales atracciones del parque de diversiones.

Lea también: Primer fusilamiento militar en EE. UU. desde 1945: Organismos internacionales rechazan transmisión

Con sus más de 60 metros de altura y velocidades de más de 112 km/h, Goliath entra en la definición de ‘hypercoaster’ (entre 61 y 91 metros de altura), montañas rusas pensadas para maximizar la velocidad, brindando una experiencia más extrema.

De esta manera, Goliath, con una aceleración vertiginosa y elevaciones sorprendentes, realiza su recorrido completo de 1.365 metros en tan solo 210 segundos.

Video: Así es la montaña rusa Goliath de Six Flags over Georgia

El canal de YouTube CoasterForce, dedicado a mostrar el recorrido de montañas rusas en primera persona, grabó a comienzos de 2026 el recorrido de Goliath, desde el asiento frontal del tren.

Le podría interesar: Cantante de música popular El Andariego sufrió accidente de tránsito en Sonsón, Antioquia

En el video se aprecian las escarpadas elevaciones, pendientes laterales y la aceleración que logra el tren en la colosal estructura:

¿Qué pasó en el parque Six Flags over Georgia de Estados Unidos?

Según declaraciones de testigos recogidas por medios estadounidenses, un hombre de 42 años, identificado como Hassan Jihad Ibn Kariem, salió despedido de su asiento en la montaña rusa Goliath de Six Flags over Georgia.

Ibn Kariem, profesor de tecnología de una escuela pública en Atlanta, golpeó a varias personas al salir eyectado y luego cayó al vacío, terminando sobre el techo de otra atracción aledaña. Según el reporte de las autoridades que atendieron la emergencia, el hombre fue encontrado inconsciente y sin signos vitales.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones concernientes, Six Flags anunció el cierre de al menos nueve atracciones en seis parques en todo el país.

De acuerdo con los datos recopilados por la firma de abogados The Doan, especializada en lesiones personales, se trata de la segunda muerte vinculada con la montaña rusa Goliath y la octava en el mismo parque desde 1989.

El reporte indica que Six Flags over Georgia tiene el cuarto registro entre la mayor cantidad de muertes registradas entre los parques temáticos de la franquicia.