Cantante de música popular El Andariego sufrió accidente de tránsito en Sonsón, Antioquia

El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido artísticamente como El Andariego, sufrió un accidente de tránsito este domingo 11 de octubre en zona rural del municipio de Sonsón, en el Oriente de Antioquia, cuando se dirigía a una presentación musical en las Fiestas de las Cosechas en Nariño.

El siniestro se registró en la vereda Tasajo, donde la camioneta en la que se movilizaba el artista sufrió un percance, al parecer, por exceso de velocidad y terminó sobrepasando una cuneta.

Las autoridades municipales confirmaron lo ocurrido e informaron inicialmente que el intérprete de música popular estaba recibiendo atención médica particular para evaluar su estado de salud.

Pese al incidente, preliminarte se conoció que el artista fue dado de alta y quedó en condiciones de continuar con su agenda musical, por lo que se espera que pueda presentarse ante el público que lo aguarda en las Fiestas de las Cosechas.

Por ahora, las autoridades no han establecido las causas que provocaron el accidente de tránsito ni han entregado detalles sobre el estado de salud de las demás personas que se movilizaban en la camioneta.