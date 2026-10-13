Tres capturados en Soledad por quema de fachadas para extorsionar a comerciantes

Capturan a tres sospechosos de quemar fachadas de negocios para presionar pagos extorsivos en Soledad

Tres hombres fueron capturados en flagrancia en el municipio de Soledad, Atlántico, por su presunta participación en hechos de intimidación contra comerciantes, mediante la quema de fachadas y ataques a establecimientos para presionar a sus propietarios a pagar extorsiones.

El procedimiento fue adelantado por unidades del GAULA de la Policía, en el barrio Los Fundadores, como parte de la estrategia ‘Sin Tregua al Delito’.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados con varios casos recientes de intimidación, entre ellos la quema de una tienda en el barrio La Arboleda. Las autoridades también investigan su posible participación en otros hechos en los que se habrían registrado incendios de fachadas y disparos contra establecimientos comerciales.

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Según la Policía, los capturados serían presuntos integrantes de ‘Los Costeños’ y, al parecer, actuarían bajo las órdenes de alias ‘El Gordo 40’, señalado cabecilla de zona de esta estructura criminal en Soledad.

Durante el operativo, los uniformados incautaron una pistola calibre nueve milímetros, un vehículo, tres teléfonos celulares y tres panfletos que serían de interés para la investigación.

La institución informó que los detenidos registran anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, homicidio y hurto. Además, uno de ellos tendría una orden judicial vigente por hurto.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder inicialmente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Sandra Liliana Rodríguez Castro, aseguró que se mantendrán las acciones operativas para identificar y capturar a quienes estarían detrás de las amenazas contra el sector comercial.

La oficial afirmó que la institución busca garantizar que los comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana puedan desarrollar sus actividades económicas sin intimidaciones ni presiones extorsivas.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier amenaza o exigencia económica ilegal para avanzar en las investigaciones y contrarrestar las acciones de las estructuras criminales en Soledad.