Regresa a Barranquilla la delegación del Carnaval que brilló junto a Shakira en Madrid

La delegación del Carnaval de Barranquilla regresa este martes a la ciudad, después de un mes de participación cultural en Madrid, España, donde llevó la música, el baile y las tradiciones de la fiesta más importante de los barranquilleros a los 13 conciertos de Shakira.

El momento más destacado se vivió durante el concierto de cierre de la residencia europea de la artista, cuando más de 50 hacedores del Carnaval subieron por primera vez al escenario para acompañar a Shakira y Beéle en la interpretación de ‘Algo Tú’, canción grabada en el emblemático barrio Abajo de Barranquilla.

Ante más de 60.000 espectadores, las danzas y expresiones folclóricas de la ciudad se robaron las miradas, con la participación del Congo Grande, las Marimondas del Barrio Abajo, Son Calimba y el Cipote Garabato, entre otros grupos que exhibieron el colorido y la riqueza cultural del Caribe colombiano.

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La presentación fue celebrada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien destacó la proyección internacional de las tradiciones de la ciudad y agradeció a Shakira por llevar las raíces barranquilleras a uno de los escenarios más importantes del mundo.

Un regalo con sello barranquillero

Otro de los momentos destacados fue el encuentro de la reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib, con Shakira, a quien le entregó una careta de marimonda bordada a mano por artesanos de las Marimondas del Barrio Abajo.

El obsequio emocionó a la cantante, quien había expresado su deseo de tener un disfraz para disfrutar del Carnaval de su tierra. “Ayyyyy, la Marimonda que estaba esperando. Graciasss, ahora sí lista para el Carnaval”, reaccionó la artista.

Durante su residencia en Madrid, 130 hacedores participaron en diferentes jornadas culturales, convirtiéndose en embajadores de la tradición barranquillera ante los miles de visitantes que asistieron a los espectáculos.

La delegación emprenderá este martes en horas de la mañana su regreso a Barranquilla, a bordo de un vuelo de Air Europa, luego de una experiencia que puso al Carnaval en el centro de la atención internacional y reforzó los lazos culturales entre la ciudad y una de sus artistas más reconocidas en el mundo.