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13 oct 2026 Actualizado 12:27

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Policía rescató a menor de 13 años arrastrado por el arroyo Salao, en Soledad

El menor fue arrastrado por una corriente súbita.

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Un subintendente de la Policía Nacional rescató a un menor de 13 años que estaba siendo arrastrado por una corriente súbita en el arroyo Salao, en el municipio de Soledad.

Según, la madre del menor, el adolescente estaba jugando fútbol en la cancha los Cinco Hermanos en el barrio Los Robles, cuando fue arrastrado junto a otro adolescente, quien pudo ser rescatado por la comunidad.

Mientras tanto, el adolescente de 13 años fue rescatado por el subintendente de la Policía luego de haber sido arrastrado varias cuadras de los barrios Los Robles y Los Cedros.

Lea también: Tres capturados en Soledad por quema de fachadas para extorsionar a comerciantes

El subintendente de la Policía, Munive Mazeneth quien rescató al menor presta sus servicios en la Estación de Policía 20 de Julio y su actuación fue destacada por las autoridades en el municipio de Soledad.

“Los menores afectados por el arroyo y que hoy cuentan la historia residen en el barrio La Cordialidad del Distrito y se encontraban jugando fútbol con un grupo de amigos”, indicó la Alcaldía de Soledad.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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