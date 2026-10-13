A prisión hombre investigado por feminicidio de su pareja en Duitama

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Cristian Daniel Roncancio Ladino, investigado por el presunto feminicidio de su pareja sentimental en Duitama, Boyacá. De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía y reproducida en el noticiero, los hechos ocurrieron el primero de octubre en el sector Los Tanques, donde la mujer, de 26 años, fue encontrada sin vida con múltiples heridas que presuntamente habrían sido ocasionadas con un arma cortopunzante.

El procesado fue capturado en una estación de Policía de Acacías, Meta, según el reporte periodístico. La Fiscalía le formuló imputación por feminicidio agravado, cargo que no aceptó. Durante la audiencia, el ente investigador expuso elementos que, a su juicio, respaldarían la medida de aseguramiento, entre ellos las circunstancias de los hechos y el comportamiento que atribuye al señalado después de la muerte de la víctima.

En la argumentación presentada ante el juez, una fiscal sostuvo que la presunta salida del lugar de los hechos y el desplazamiento posterior del investigado constituirían indicios que debían valorarse dentro del proceso. La Fiscalía también expuso su reconstrucción de lo ocurrido en la vivienda, donde la mujer habría recibido las heridas mortales. Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis investigativa y deberán ser examinadas durante las etapas judiciales.

Con la medida de aseguramiento, Roncancio Ladino deberá permanecer en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. La decisión busca garantizar los fines procesales y no constituye una sentencia condenatoria. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la muerte, valorar las pruebas y determinar la eventual responsabilidad penal del acusado, quien conserva la presunción de inocencia mientras no exista una condena en firme.