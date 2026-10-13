Santa Marta refuerza búsqueda de 36 prófugos con 96 policías especializados

La Alcaldía de Santa Marta anunció la llegada de 96 uniformados de diferentes especialidades de la Policía Nacional para reforzar la búsqueda y recaptura de los detenidos que escaparon del Centro de Traslado por Protección Sur durante el motín registrado el lunes festivo 12 de octubre.

De acuerdo con el último balance divulgado por el Distrito, 36 personas continúan prófugas. En el operativo participan unidades de inteligencia policial (Sipol), el Gaula y otras especialidades, que adelantan labores para localizar a los fugados.

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Las medidas fueron acordadas durante un Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para coordinar la respuesta institucional tras la fuga de 41 detenidos.

Distrito gestionará soluciones al hacinamiento

El secretario de Seguridad del Distrito explicó que la administración también enviará comunicaciones al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para exponer la situación de hacinamiento que enfrentan los centros de traslado por protección y la cárcel Rodrigo de Bastidas.

La Alcaldía busca avanzar en soluciones con las entidades nacionales, en medio de las dificultades de capacidad y custodia que enfrenta el sistema de detención en Santa Marta.

Otra de las medidas anunciadas contempla adecuaciones en las instalaciones para reforzar la seguridad de las personas privadas de la libertad y de los policías responsables de su vigilancia.

Gobernación y Alcaldía ofrecen recompensas por los fugados

La Alcaldía de Santa Marta ofrece hasta 15 millones de pesos por información que permita capturar a alias ‘Mongolo’ y hasta cinco millones por cada uno de los demás prófugos.

Por su parte, la Gobernación del Magdalena anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar y recapturar a alias ‘Mongolo’ y alias ‘El Guajiro’, también identificado como ‘Johan’.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a la ubicación de los detenidos, mientras avanzan los operativos de búsqueda.