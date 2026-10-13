Santa Marta cierra la Semana de Receso a la espera del balance de turistas y el impacto económico

El dispositivo se concentró en la estación de servicio Bomba Zuca. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta cerró este lunes festivo, 12 de octubre, el operativo de retorno de los viajeros que visitaron la ciudad durante la Semana de Receso. Mientras las autoridades reportaron acompañamiento en los principales destinos turísticos, todavía están pendientes las cifras consolidadas de visitantes y el balance económico de la temporada.

El dispositivo se concentró en la estación de servicio Bomba Zuca, con participación de dependencias de la Alcaldía, la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Secretaría de Movilidad, para orientar a los viajeros durante su regreso.

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Según el Instituto Distrital de Turismo (Indetur), durante la semana hubo presencia institucional en sectores como El Rodadero, Taganga, Minca, Playa Blanca y el Centro Histórico, además de otros puntos del área rural de Santa Marta.

El acompañamiento también incluyó actividades relacionadas con el transporte marítimo, en coordinación con la Dirección General Marítima (Dimar), y la atención a turistas y operadores de lanchas.

Santa Marta espera el balance económico de la temporada

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Frank Cuao, informó que la administración distrital está recopilando información de campo y trabajando con los gremios turísticos para establecer el número de visitantes nacionales y extranjeros, así como la derrama económica generada durante la Semana de Receso.

Por ahora, el Distrito no entregó cifras definitivas que permitan dimensionar la ocupación turística, el movimiento de viajeros o los ingresos que dejó la temporada en hoteles, restaurantes, comercios y otros establecimientos.

Entre los destinos con mayor afluencia señalados por la administración estuvieron Playa Blanca, Taganga, Bello Horizonte, El Rodadero y Minca, zonas que concentraron parte de la actividad turística durante estos días.

Con el cierre del Plan Retorno, las autoridades dieron por terminadas las acciones especiales de acompañamiento asociadas a esta temporada, a la espera de consolidar los resultados de la actividad turística en la capital del Magdalena.