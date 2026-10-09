Comerciantes de Santa Marta piden alivios tributarios al Gobierno ante dificultades económicas

Los comerciantes del Centro Histórico de Santa Marta solicitaron al Gobierno Nacional un plan especial de recuperación económica, turística y comercial que permita aliviar los costos empresariales y proteger los empleos, ante las dificultades que enfrenta el sector.

En un comunicado, la Corporación Centro Histórico señaló que, según cifras reportadas por empresarios, la ocupación hotelera disminuyó un 35 % entre 2022 y 2026, mientras que la actividad comercial cayó un 20 % durante ese periodo.

El gremio relaciona esta situación con factores como la salida del mercado de Viva Air y Ultra Air, el restablecimiento del IVA del 19 % a los tiquetes aéreos, las dificultades de conectividad, los bloqueos en la Troncal del Caribe, las restricciones de acceso al Parque Nacional Natural Tayrona y los problemas de seguridad y orden público.

A estas dificultades, la organización suma deficiencias en la infraestructura urbana del Centro Histórico, problemas de abastecimiento de agua potable, vertimientos de aguas residuales, fallas recurrentes del servicio eléctrico y dificultades con el alcantarillado, situaciones que, según advierte, incrementan los costos de operación de los establecimientos.

Le puede interesar: Undeco Santa Marta solicitó diálogo para revisar impacto del impuesto saludable a los comerciantes

Entre las medidas solicitadas al Gobierno Nacional están los alivios temporales en IVA, renta y costos de energía, facilidades para cumplir las obligaciones tributarias, líneas especiales de financiación e incentivos para preservar el empleo. También pide recuperar integralmente el Centro Histórico y mejorar las condiciones de seguridad y los servicios públicos.

La Corporación solicitó, además, al presidente de la República y al Consejo de Ministros evaluar la procedencia de declarar un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para Santa Marta y las zonas de influencia que se determinen, conforme al artículo 215 de la Constitución Política y siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

En caso de que la declaratoria resulte constitucionalmente procedente, el gremio pide expedir los decretos legislativos necesarios para establecer medidas excepcionales y temporales de alivio tributario, protección del empleo y recuperación empresarial.

Finalmente, los comerciantes solicitaron activar desde ahora los mecanismos ordinarios disponibles y convocar una mesa de trabajo de alto nivel con el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y los gremios, sin supeditar las acciones a una eventual declaratoria de emergencia.