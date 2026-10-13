Ofrecen hasta $50 millones por alias ‘Mongolo’ y ‘El Guajiro’, fugados en Santa Marta. Foto: Gobernadora del Magdalena

La Gobernación del Magdalena anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita ubicar y recapturar a Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias ‘Mongolo’, y Yohan Amauris Cujia Orozco, alias ‘El Guajiro’, dos de los hombres que se fugaron del Centro de Traslado por Protección de Santa Marta.

La decisión se tomó durante un Comité Territorial de Orden Público, en el que participaron representantes de la Policía, el Ejército, la Armada y otras entidades de seguridad.

¿Quiénes son los dos hombres por los que ofrecen la recompensa?

Alias ‘Mongolo’ es señalado por las autoridades como presunto segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Había sido capturado en un operativo en el sector de Guachaca, zona rural de Santa Marta, con participación de unidades del Batallón de Alta Montaña y organismos de seguridad.

Por su parte, alias ‘El Guajiro’ es investigado por su presunta participación en el homicidio de un integrante de la Policía Nacional ocurrido en Ciénaga, Magdalena. Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades.

La recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los dos hombres tras la fuga.

Las personas que tengan información sobre su ubicación pueden suministrarla a través de los canales oficiales de la Policía y los demás organismos de seguridad.