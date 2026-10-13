Centrales obreras de Santa Marta y Magdalena anuncian apoyo a la jornada de movilización nacional

Santa Marta

Centrales obreras de Santa Marta y el Magdalena, se preparan para una jornada de movilización este miércoles 14 de octubre, con una convocatoria denominada “Toma a Santa Marta”.

De acuerdo con las orientaciones de la convocatoria, en Santa Marta la movilización tendrá como punto de concentración el SENA Comercial, a partir de las 8:00 de la mañana. La jornada contempla la participación de delegaciones de las subdirectivas municipales, con cupos establecidos para cada una.

La Alcaldía de Santa Marta anunció medidas de seguridad y movilidad para acompañar la movilización convocada por FECODE este miércoles 14 de octubre. Desde el Puesto de Mando Unificado se coordinará con la Policía, las autoridades de tránsito y las dependencias distritales un dispositivo que incluye cinco puntos de control, un componente operativo especial y presencia institucional para preservar el orden público.

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“Tendremos cinco puntos de control, un componente operativo especial y presencia institucional para garantizar la seguridad, facilitar la movilidad y preservar el orden público. Además, las instituciones educativas distritales operarán con normalidad”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

El Distrito informó que las instituciones educativas oficiales funcionarán con normalidad y que acompañará la jornada para garantizar el desarrollo de la protesta pacífica, la seguridad de los participantes y la movilidad en la ciudad.