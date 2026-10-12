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12 oct 2026 Actualizado 23:31

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Bucaramanga

Puerta del Sol en Bucaramanga tendrá cinco nuevas zonas: así será su transformación

El proyecto anunciado por la Alcaldía contempla la renovación de andenes, zonas verdes, espacios deportivos y una plaza semicubierta.

Autopista de Bucaramanga en el día sin carro y sin motos

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María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Puerta del Sol tendrá una intervención que contempla la adecuación de cinco nuevas zonas destinadas a actividades recreativas, deportivas y comerciales.

El proyecto anunciado por la Alcaldía busca mejorar las condiciones actuales de este sector mediante la renovación de espacios peatonales y la incorporación de áreas destinadas al uso de los ciudadanos.

Una de las intervenciones previstas es la renovación de andenes y la adecuación de los senderos peatonales. Estos espacios estarán destinados a facilitar los recorridos a pie por el sector.

La propuesta también incluye nuevas zonas verdes y jardines, con los que se busca recuperar áreas del espacio público e incorporar vegetación.

En materia de recreación, se contempla la instalación de juegos infantiles y gimnasios urbanos, así como la adecuación de canchas para actividades deportivas.

La intervención reunirá en un mismo sector espacios para la circulación peatonal, el comercio, el deporte y la recreación, como parte de la propuesta de renovación de la Puerta del Sol.

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