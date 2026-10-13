Mujer denuncia que su hija estuvo a punto de morir tras tocar un poste energizado en el ITP de Paipa

Niña de 8 años que recibió la descarga eléctrica mientras disfrutaba de las piscinas en el Instituto Termal de Paipa sigue en observación en el Hospital Regional de Duitama.

Paipa

Angélica Ruiz se encontraba en el Instituto Termal de Paipa con su familia el domingo 11 de octubre y su hija tocó uno de los postes de decoración de luz y recibió una fuerte descarga eléctrica.

“Mi esposo la safó de ahí y a él también le pasó corriente, pero pues a Dios gracias no fue tan grave. Mi hija quedó inconsciente. Los primeros auxilios fueron inmediatos, la reacción fue inmediata, llevaron a la niña al hospital en Paipa, pero nos dijeron que no tenían las herramientas necesarias para valorarla, para revisarla y la remitieron al Hospital Regional de Duitama. Ella reaccionó en la ambulancia, lloraba, solo lloraba, no hablaba nada, solo lloraba”.

La señora Angélica recuerda que su hija cogió el poste y no se veía ningún cable pelado.

“El poste estaba energizado porque mi esposo miró y no vio ningún cable. Después de lo que pasó, él fue y revisó y no miró ningún cable por ahí suelto y ahí ya después de que pasó el accidente con mi hija, si pusieron la señalización debida que debían haber colocado antes de una situación de estas”.

La niña de 8 años que recibió la descarga eléctrica mientras disfrutaba de las piscinas en el Instituto Termal de Paipa sigue en observación en el Hospital Regional de Duitama.

“La niña está estable, ahorita la tienen con sonda porque le están revisando todos los órganos porque pues una descarga no es cualquier cosa, entonces le están revisando todos sus órganos. Gracias a Dios, ella está consciente, está estable, sus latidos y sus signos vitales están bien. Cada seis horas le toman un electrocardiograma, le toman muestras de sangre y orina”.

La señora Angélica Ruiz le hace un llamado a la gerencia del Instituto Termal de Paipa para evitar que algo así se repita.

“Lo único que les digo es que por favor hagan un mantenimiento debido, que la administración tome conciencia de eso porque hoy pudo ser mi hija. Gracias a Dios no pasó a mayores. Que hagan sus controles respectivos. Es una piscina visitada por mucha gente, pero créanme que esto que nos pasó a nosotros por parte mía de mi familia y amigos ya no vamos a volver por allá”.

Mientras la niña sigue hospitalizada, Caracol Radio se comunicó con Martha Flórez, gerente del Instituto Termal de Paipa para conocer si tenían algún pronunciamiento sobre esta delicada denuncia y anunció que estaban redactando un comunicado de prensa y que tan pronto lo tuvieran listo lo conoceríamos, pero hasta el momento de esta publicación, no se había conocido.