CUT espera movilizar hasta 4.000 personas en Tunja este martes 14 de octubre

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá espera contar con la presencia de por lo menos 4.000 personas en la marcha / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá convocó para este martes 14 de octubre una movilización en Tunja, con la participación de trabajadores, estudiantes, docentes, agricultores y campesinos. Según William Ruiz, secretario general de la organización en el departamento, esperan reunir entre 3.000 y 4.000 personas.

El dirigente indicó que la jornada busca exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados con trabajadores y campesinos, así como rechazar la derogatoria de diez circulares relacionadas con los derechos laborales.

“Hoy vamos a movilizarnos los trabajadores del departamento de Boyacá, los estudiantes, los agricultores, los campesinos, para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con los acuerdos pactados”, señaló Ruiz.

La concentración comenzará a las 9:00 de la mañana en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y avanzará por la glorieta, el sector de Maldonado y el Parque de las Nieves. Posteriormente, los manifestantes subirán por la carrera Novena hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde se prevé su llegada hacia las 11:30 a. m.

En el centro de la ciudad se realizarán intervenciones de representantes de los sectores de la salud, la educación y el campesinado, además de actividades culturales.

“Creemos que vamos a hacer una movilización tranquila, en paz, convocando a todos y cada uno a que salgamos a movilizarnos. Va a ser una movilización en paz, como siempre lo hemos realizado en el municipio de Tunja”, afirmó el secretario de la CUT en Boyacá.

Ruiz también aseguró que se espera la participación de docentes de distintas provincias de Boyacá, quienes se movilizarán en defensa de la educación pública.

Frente a las condiciones de seguridad, el dirigente aseguró que la movilización se desarrollará en el marco del derecho constitucional a la protesta. Sin embargo, manifestó su preocupación por la posible presencia de personas que, según él, busquen provocar alteraciones durante la jornada.

“Nosotros vamos a estar muy pendientes de cualquier cosa, de cualquier persona que se nos vaya a infiltrar. Vamos a denunciarlo y a sacarlo de la marcha”, manifestó Ruiz.

La CUT invitó a los diferentes sectores sociales y laborales del departamento a participar en la jornada y reiteró su llamado a que la manifestación transcurra pacíficamente.