La mala hora de Villa de Leyva. Alcalde detenido y el presidente del Concejo perdió su investidura

Villa de Leyva

Desde el 7 de mayo de 2026 el alcalde titular de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro está detenido por la fiscalía que lo investiga por los presuntos delitos de prevaricato por acción y concusión por presuntamente exigir una coima para ampliar una licencia de construcción que adelanta en el predio San Cayetano de la vereda Sabana la empresa Inversiones San Jacinto de Nelvic SAS.

El proceso del alcalde está a punto de iniciar el 13 de noviembre la audiencia preparatoria del juicio que debió arrancar en agosto, pero por petición de la defensa del alcalde se aplazó por 90 días.

Recordemos que el 16 de septiembre el Juzgado 60 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, quien permanece recluido en el establecimiento penitenciario La Picota, en Bogotá.

Como si esto fuera poco para la estabilidad institucional del municipio el 10 de octubre el Consejo de Estado confirmó la sentencia del 4 de febrero de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá decretó la pérdida de investidura de Óscar Guerrero López, concejal de Villa de Leyva y presidente del cabildo.

El proceso se originó en las actuaciones de Guerrero López como abogado y apoderado de particulares en procedimientos adelantados ante las inspecciones de Policía y la Dirección de Movilidad de Villa de Leyva, mientras ejercía como concejal. El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que estas actuaciones vulneraron el régimen de incompatibilidades previsto en la norma aplicable y concluyó que el cabildante incurrió en culpa grave. La controversia jurídica se centra en determinar si el municipio debe considerarse parte en estos procedimientos cuando sus autoridades son las encargadas de resolverlos.

Guerrero López defendió su actuación al señalar que lleva 15 años ejerciendo como abogado litigante y que su participación en los procesos cuestionados consistió en representar a ciudadanos particulares en conflictos entre ellos. Según explicó, la restricción legal impide a los concejales abogados intervenir en procesos en los que el municipio sea parte, pero considera que esa condición no se configura cuando una autoridad municipal actúa como encargada de resolver una querella. «...Las partes son las que están en conflicto y quien resuelve simplemente es el instructor o juez del proceso...», sostuvo el concejal al explicar su desacuerdo con la interpretación jurídica que fundamentó la demanda a la cual terminó dándole la razón el Consejo de Estado.

Tras la confirmación de la pérdida de investidura, el presidente del Concejo de Villa de Leyva, Óscar Guerrero López manifestó que respeta la decisión, aunque anunció que continuará con su defensa jurídica e irá hasta instancias internacionales. «...Agotaré todos los recursos e inclusive a los organismos internacionales acudiré en la defensa no solamente del derecho mío al trabajo, sino también a una indebida interpretación de la norma...», afirmó.

El Consejo de Estado ordenó comunicar la determinación al presidente del Concejo de Villa de Leyva, al alcalde municipal y al registrador nacional del Estado Civil.

Se suma a la inestabilidad política de Villa de Leyva el grave incendio que consumió entre el 19 de septiembre y el 30 del mismo mes al menos 1.500 hectáreas de vegetación producto de un incendio forestal que inició en el Cerro San Marcos y terminó en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque causando una crisis ambiental, humanitaria y económica.