“Siempre fue muy dedicado a su hogar”: hermana del colombiano que habría matado a sus hijos

Diana Paola González, hermana del colombiano de 44 años que habría matado a sus dos hijos y se habría quitado la vida en Estados Unidos, pasó por los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo y entregó detalles del caso.

Según contó, la última conversación que tuvo con su hermano fue el 11 de septiembre, para el cumpleaños de él.

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“Él siempre fue una persona tranquila, muy dedicada a su hogar, a sus hijos. No sabemos cuál fue el detonante para que él tomara dicha decisión de la que lo están señalando. Estamos en espera de que nos den un resultado la investigación judicial en California”, dijo.

Asimismo, dijo que la esposa de su hermano, identificado como Alexander González González, sigue en shock después de todo lo ocurrido.

“Ella en ningún momento ha pronunciado palabra, porque ellos están en shock por lo sucedido”, afirmó.

Además, contó que la única información que han recibido es por parte de su sobrina, quien cuenta que “la niña mayor fue la que llegó, encontró a los niños aún con vida, que llamaron al 911, en camino a la ambulancia les dieron la reanimación, pero no pudieron hacer nada por los niños”.

Y reiteró que su hermano “no tenía ningún problema de nada, ni de salud mental, nada, era una persona muy entregada a sus hijos”.

“Ellos eran una familia muy unida, muy amorosa. No entendemos cuál fue el detonante, no sabemos qué fue lo que pasó, porque él siempre fue muy enamorado de sus hijos, sus hijos con él siempre fueron muy cariñosos”, dijo.

Incluso, afirmó que cree que “hay algo de por medio”. “Mi hermano no fue. Conscientemente no”.

Además, reveló que Alexander estaba en un proceso de separación con la esposa. “Ellos estaban en un proceso de separación, pero mi mamá tenía contacto con ella y ella decía que los niños estaban bien, incluso los niños vivían con mi hermano”.

Finalmente, contó que están haciendo una campaña de solidaridad para hacer la repatriación de su hermano.

“Según lo que nos dijo la pareja de mi sobrina, a los niños no los van a trasladar, ellos se quedan allá con con la mamá, entonces sería solamente mi hermano. Estamos en proceso de, ya autorizaron la entrega, entonces toca enviar la documentación para demostrar todo lo que es la identificación de mi hermano y tenemos que reunir el dinero para que nos hagan el traslado”, dijo.

“Por eso abrimos una cuenta para reunir fondos que nos quieran colaborar, cualquier granito de arena es una esperanza para tener a mi hermano pronto en casa para poderle dar una cristiana sepultura digna y poderlo despedir”, ultimó.