Ley seca en Santa Marta por movilización de Fecode: estas son las medidas para este miércoles

La movilización convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para este miércoles 14 de octubre tendrá medidas especiales de seguridad en Santa Marta. La Alcaldía Distrital anunció ley seca, controles en diferentes sectores y un despliegue operativo de la Policía Metropolitana para acompañar la jornada.

La decisión se tomó durante un Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, con participación de funcionarios distritales, representantes de la Policía y delegados del Ministerio Público.

La principal medida será la *ley seca en todo el Distrito*, que comenzará a las 6:00 p. m. de este martes 13 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del jueves 15. La restricción busca prevenir alteraciones del orden público durante las manifestaciones.

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Además, las autoridades instalarán cinco puntos de control en distintos sectores de la ciudad. También habrá acompañamiento de agentes y reguladores de tránsito para facilitar la movilidad y reducir posibles afectaciones a la circulación.

La Policía Metropolitana, por su parte, dispondrá de un componente operativo especial, reforzado con unidades adicionales, para vigilar el desarrollo de la movilización y atender cualquier situación que pueda comprometer la seguridad ciudadana.

En el sector educativo, la Administración Distrital informó que las instituciones educativas oficiales funcionarán con normalidad durante la jornada. Por ahora, el anuncio no contempla una suspensión general de clases.

La secretaria de Gobierno, Luz Alejandra Duarte, señaló que las entidades mantendrán la coordinación y el seguimiento durante las manifestaciones, con el propósito de proteger tanto a quienes participen en la protesta como al resto de los ciudadanos.

Con estas medidas, Santa Marta se prepara para la jornada de movilización de Fecode bajo un dispositivo especial de seguridad. El desarrollo de las manifestaciones y las posibles repercusiones en la movilidad serán aspectos clave durante este miércoles.