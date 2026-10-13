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13 oct 2026 Actualizado 21:22

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Política

Gobierno instalará PMU para monitorear movilización nacional de este miércoles 14 de octubre

Se tratará de la primera movilización convocada en esta administración.

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Con un decreto que regula las protestas y un Puesto de Mando Unificado, el Gobierno de Abelardo De La Espriella se prepara para la movilización nacional convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y en la que también participará el expresidente Gustavo Petro.

Se tratará de la primera movilización convocada en la administración de Abelardo De La Espriella, y que contará con la puesta en marcha del decreto que regula la protesta social en Colombia.

El decreto establece ocho causales para dar por agotado el diálogo frente a lo que tanta polémica ha generado y es la intervención de la Fuerza Pública , entre ellas, los bloqueos a misiones médicas, la afectación de los servicios públicos, el desabastecimiento de alimentos o medicamentos, el porte o uso de armas, la retención de personas y las agresiones contra misiones médicas o de prensa.

PMU

Desde Casa de Nariño, el ministro del Interior, Rodrigo Lara confirmó la instalación mañana de un Puesto de Mando Unificado, para monitorear las manifestaciones y garantizar que no se presenten alteraciones de orden público.

La instalación estará a cargo del presidente Abelardo De La Espriella, y contará con todas las autoridades distritales y departamentales, entre ellas el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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