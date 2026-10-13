Cuatro muertos, entre ellos una menor de edad, deja bombardeo contra disidencias de ‘Calarcá’

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, entregó un balance final del cuarto bombardeo en lo que va del Gobierno de Abelardo De La Espriella, en el Norte de Santander.

Como resultado de la operación, cuatro integrantes del ‘Frente 33’ murieron en desarrollo de operaciones militares, tres hombres y una mujer. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Medicina Legal, esta última corresponde a una adolescente de 16 años, quien se encontraba en la organización armada ilegal.

“Las Fuerzas Militares condenan, una vez más, el reclutamiento e instrumentalización de menores por los grupos armados, práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el ministro de Defensa.

Según las autoridades, durante las labores de inteligencia, lograron identificar campamentos, un búnker y áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados.

“Estas condiciones llevaron a determinar el empleo del componente aéreo, seguido del ingreso de unidades terrestres para asegurar y registrar el sector. Durante las acciones en tierra, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en áreas aledañas al campamento”, afirmó Mora.

Los uniformados heridos son el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar. Este último presenta heridas de gravedad.

“En estas acciones fueron incautados diez fusiles, una ametralladora, dos armas cortas, 57 cargadores y más de 3.860 cartuchos de diferentes calibres”, aseguró el ministro de Defensa.

Según la fuerza pública, El propósito de esta operación fue proteger a las comunidades rurales de Tibú del accionar armado del frente 33 y el ELN en esta región.

“En su confrontación armada, estos grupos han destruido numerosas viviendas mediante ataques indiscriminados con drones cargados con explosivos y han sembrado campos minados que persisten en la región, poniendo en riesgo a la población civil y a los miembros de la Fuerza Pública que desarrollan operaciones en la región”, reiteró.