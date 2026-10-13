Armada incautó más de 1,6 toneladas de cocaína en el Pacífico sur: tres capturados

La Armada Nacional incautó 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico sur colombiano. En el procedimiento fueron capturadas tres personas, dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, quienes transportaban el cargamento en una embarcación tipo Go Fast que terminó zozobrando durante la intervención de las autoridades.

La operación fue adelantada por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, que interceptaron la embarcación tripulada por los tres hombres. Durante el procedimiento, el personal naval logró salvaguardar la vida de los ocupantes y recuperar del mar los paquetes de estupefacientes que transportaban.

En coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades practicaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), que confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína y marihuana.

En total, fueron recuperados 83 bultos que contenían 1.620 paquetes de cocaína, con un peso neto de 1.620 kilogramos, y 51 paquetes de marihuana, con un peso neto de 51 kilogramos. Además, durante el procedimiento fueron incautados un equipo GPS y dos teléfonos satelitales, elementos que también quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tendría como destino Costa Rica. La Armada Nacional señaló que con esta operación se evitó el ingreso de cerca de 17 millones de dólares a las finanzas de organizaciones criminales transnacionales, así como la comercialización de más de cuatro millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.

Las tres personas capturadas y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará los procedimientos judiciales correspondientes para establecer las responsabilidades penales de los involucrados.