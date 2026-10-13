Fredy Gustavo Orjuela es el nuevo gerente de Corabastos
La posesión oficial de Orjuela será el próximo jueves 15 de octubre.
En las últimas horas fue elegido, Fredy Gustavo Orjuela Hernández como nuevo gerente de Corabastos tras una decisión de peso político, institucional y económico, que lo pone al frente de la principal central mayorista de alimentos del país y de una de las organizaciones más estratégicas para la seguridad alimentaria de Colombia.
Orjuela es abogado, exsecretario Jurídico de Cundinamarca y exdirectivo de la CAR, y asumirá una operación por la que ingresaron cerca de 2,36 millones de toneladas de alimentos durante 2025 y que concentra alrededor del 31 % del abastecimiento registrado en las principales centrales mayoristas del país.
Cerca del 42 % de los alimentos que recibe Corabastos provienen de Cundinamarca y sus decisiones impactan directamente a productores, comerciantes, precios, logística y abastecimiento.
“La llegada de Orjuela abre una oportunidad para fortalecer la articulación entre Gobierno Nacional, Bogotá y Cundinamarca alrededor de una de las plataformas económicas más importantes del sistema agroalimentario colombiano”, aseguraron en un comunicado.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...