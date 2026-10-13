Carín León lanzó ‘MudaH’, en su edición deluxe de álbum con dos nominaciones al Latin Grammy

Carín León es el primer mexicano en llegar a Japón y encabezar uno de los festivales musicales (Photo by Jeremychanphotography/Getty Images) / Jeremychanphotography

El cantante de música regional mexicana, Carín León, presentó ‘MudaH’, la edición deluxe de su álbum ‘MUDA’, una producción nominada a los Latin Grammy 2026 en las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año. El lanzamiento, disponible en plataformas digitales, incorpora cinco canciones nuevas y reafirma la apuesta del cantante por explorar distintos géneros musicales.

La nueva edición incluye una colaboración con el artista colombiano Ryan Castro, titulada ‘Atte El Insuperable’, que sirve como carta de presentación de esta etapa musical. La canción combina elementos del corrido con una historia de despecho marcada por la picardía, el orgullo y la seguridad personal.

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MudaH con cinco canciones nuevas

La edición deluxe suma cinco temas a la producción original y recorre diferentes sonidos, desde la balada pop y el pop rock hasta la salsa y los corridos. Con esta propuesta, Carín León continúa explorando estilos que van más allá de la música regional mexicana.

Entre las nuevas canciones se encuentran ‘Ya No Llora’, una salsa tumbada sobre el proceso de superar una ruptura amorosa; ‘Miss Mierda’, una balada pop alternativa que evoluciona hacia el pop rock; ‘El Bolero’, centrada en la posibilidad de volver a amar, y ‘Echando A Perder Se Aprende’, una balada pop con elementos de la música mexicana y recursos del hip-hop.

Sobre esta exploración sonora, el cantante aseguró que “Al final, yo siempre he sido un enamorado de la música, no de un género”

Carín León y Ryan Castro con ‘Atte El Insuperable’

La colaboración entre los dos artistas busca reunir sus estilos musicales en una propuesta que amplía los sonidos de la música mexicana contemporánea. Según Carín León, trabajar con Ryan Castro fue una oportunidad para experimentar con nuevas combinaciones.

“¡Qué mejor que sumar a mi compa Ryan Castro! un colombiano que tiene una energía y una manera de hacer música que me gustan mucho”, afirmó el cantante mexicano. También explicó que llevar al artista colombiano a su propuesta musical y combinar ambos estilos fue una experiencia divertida.

¿Cuándo serán los Latin Grammy 2026?

El lanzamiento de ‘MudaH’ también antecede el regreso de Carín León a Las Vegas para la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy, programada para el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.