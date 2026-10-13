125 mil pasajeros movilizaron la Terminal de Transporte de Santa Marta durante la Semana de Receso/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

Un total de 125 mil pasajeros correspondientes a 6.600 despachos entrando y saliendo de la ciudad, se movilizaron por el Magdalena entre el viernes 2 y el lunes 12 de octubre, durante la Semana de Receso Estudiantil.

“Estamos contentos de haber aportado esta cifra al crecimiento y activación de la economía local, luego de días en los que la afluencia de pasajeros y visitantes disminuyó”, expresó Rossana Rodríguez, gerente de la Terminal.

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Para atender la demanda, la operación de la Terminal de Transporte de Santa Marta contó con una logística orientada a facilitar el tránsito de los usuarios, organizar la prestación del servicio y permitir que las empresas transportadoras desarrollaran sus despachos de manera ordenada, al mismo tiempo que se activaron actividades de oferta turística en alianza con la secretaría de Turismo, cultura y gremios como Acodres, Asotelca, Policía Nacional entre otros.