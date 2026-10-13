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13 oct 2026 Actualizado 12:11

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125 mil pasajeros movilizaron la Terminal de Transporte de Santa Marta durante la Semana de Receso

La operación de la Terminal de Transporte de Santa Marta contó con una logística orientada a facilitar el tránsito de los usuarios.

125 mil pasajeros movilizaron la Terminal de Transporte de Santa Marta durante la Semana de Receso/ Gobernación del Magdalena.

125 mil pasajeros movilizaron la Terminal de Transporte de Santa Marta durante la Semana de Receso/ Gobernación del Magdalena.

125 mil pasajeros movilizaron la Terminal de Transporte de Santa Marta durante la Semana de Receso/ Gobernación del Magdalena.
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Un total de 125 mil pasajeros correspondientes a 6.600 despachos entrando y saliendo de la ciudad, se movilizaron por el Magdalena entre el viernes 2 y el lunes 12 de octubre, durante la Semana de Receso Estudiantil.

“Estamos contentos de haber aportado esta cifra al crecimiento y activación de la economía local, luego de días en los que la afluencia de pasajeros y visitantes disminuyó”, expresó Rossana Rodríguez, gerente de la Terminal.

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Para atender la demanda, la operación de la Terminal de Transporte de Santa Marta contó con una logística orientada a facilitar el tránsito de los usuarios, organizar la prestación del servicio y permitir que las empresas transportadoras desarrollaran sus despachos de manera ordenada, al mismo tiempo que se activaron actividades de oferta turística en alianza con la secretaría de Turismo, cultura y gremios como Acodres, Asotelca, Policía Nacional entre otros.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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