Santa Marta anuncia centro de atención primaria para las playas de El Rodadero

Secretaría de Salud acompañó a comerciantes y prestadores turísticos para verificar la higiene y manipulación de alimentos. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta anunció la implementación de un Centro de Atención Primaria en El Rodadero, que tendrá entre sus funciones ejercer vigilancia sanitaria en establecimientos comerciales y prestar primeros auxilios en las playas de este sector turístico.

El anuncio se conoció durante una jornada en la que las secretarías distritales de Salud y Gobierno realizaron actividades de acompañamiento a comerciantes, vendedores y prestadores de servicios turísticos, con énfasis en las condiciones de higiene y manipulación de alimentos y bebidas que se ofrecen a los visitantes.

Le puede interesar: Santa Marta proyecta un muelle turístico cerca del aeropuerto: Fontur recorrió la zona

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las acciones también contemplan orientación y formación para que los comerciantes puedan capacitarse y certificarse en manipulación e higiene de alimentos.

La funcionaria indicó que el propósito es prevenir situaciones que puedan afectar la salud de los consumidores, en lugar de centrar la jornada en la imposición de sanciones.

“En esta jornada estamos sensibilizando al comercio formal e informal en la importancia de capacitarse en temas de higiene y manipulación de alimentos; y en el cumplimiento de las normas de salubridad que minimicen el impacto en salud de situaciones que puedan afectar a los turistas”, expresó Silvana Correa Padilla.

Los recorridos, en los que participan otras entidades, continuarán durante el fin de semana. Sin embargo, el anuncio del nuevo centro no precisa su fecha de entrada en funcionamiento, ubicación exacta ni capacidad de atención.