Una nueva y repentina inundación arrasa un pueblo en Nepal.

Un mes después de la avalancha en Nepal que causó la muerte de 1.450 personas y dejó 5.200 desaparecidos, ocurrió nuevamente una crecida de un río en el centro de Nepal durante la madrugada de este domingo 11 de octubre, en la provincia de Gorkha.

Esta región, también sufrió afectaciones durante las inundaciones registradas en el mes de agosto.

De acuerdo con el Ejército nepalí, la emergencia ocasionó graves daños en diferentes lugares, donde cerca de 40 viviendas y varios puentes fueron arrasados, la catástrofe fue reportado a las 5:55am hora local (UTC), a las autoridades, luego de que una central de monitoreo registrara una subida del nivel del agua hasta los 8,4 metros.

Hasta el momento, se reportan cinco personas desaparecidas, los cuerpos de rescate permanecen activos con las labores de búsqueda.

Según el primer ministro nepalí, Balendra Shah, a través de sus redes sociales informó, que seis personas fueron rescatadas en helicóptero y confirmó la ejecución de operaciones de rescate con varios helicópteros en la zona para buscar a los desaparecidos.

¿Qué ocasionó la avalancha?

Una avalancha de hielo pudo haber arrojado nieve, lodo y otros escombros al río, desencadenando la crecida

Según un comunicado del Centro de Investigación de Hidrología de Nepal, “un desprendimiento de hielo, taponó de forma temporal un afluente del río en Tumje (Chumanubri) y liberó abruptamente una gran masa de lodo y agua al romperse la represa natural”.

Gracias a la alerta temprana de las autoridades sobre el desalojo de las viviendas y establecimientos, se logró disminuir considerablemente la pérdida de vidas humanas. Cerca de 200.000 mensajes recibieron los nepalíes, por parte de las autoridades pidiendo una evacuación inmediata.

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