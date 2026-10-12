Tras motín y fuga en Santa Marta, trasladan a 40 detenidos a la cárcel; 37 siguen prófugos

Momento en que los reclusos del Centro Transitorio de Protección son llevados a la cárcel. Foto: Cortesía

La Alcaldía de Santa Marta confirmó el traslado de 40 personas privadas de la libertad a la cárcel Rodrigo de Bastidas, luego del motín y la fuga masiva registrados en el Centro de Traslado por Protección, en el sector de Santa Ana.

El anuncio fue realizado por el alcalde distrital, quien agradeció a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la gestión que permitió llevar a los detenidos al establecimiento penitenciario.

De acuerdo con el balance oficial, de las 41 personas que escaparon durante la madrugada de este lunes festivo, tres se entregaron y una fue capturada en Ciénaga. Por lo tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de 37 prófugos.

Ofrecen recompensa por alias Mongolo y los demás fugados

Como parte de las acciones para lograr las recapturas, el Distrito anunció una recompensa de 15 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Mongolo, señalado por las autoridades como principal integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Además, se ofrecen cinco millones de pesos por información que conduzca a la captura de cada uno de los demás prófugos.

La fuga se produjo durante un motín en el que los detenidos manifestaron inconformidades relacionadas con la alimentación, las demoras en sus procesos judiciales y las libertades pendientes. Durante los disturbios se registraron quemas de elementos y fue necesaria la intervención de unidades antidisturbios.

Mientras avanzan los operativos de búsqueda, las autoridades piden a la ciudadanía suministrar información por los canales oficiales y evitar acercamientos directos con los prófugos.