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11 oct 2026 Actualizado 15:43

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Tunja

Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contratación del Aguinaldo Boyacense 2026

La indagación busca esclarecer posibles fallas en los estudios previos y la selección del contratista para organizar la edición 71 de la tradicional festividad de Tunja.

Conciertos en la Plaza de Bolívar de Tunja en el Aguinaldo Boyacense.

Conciertos en la Plaza de Bolívar de Tunja en el Aguinaldo Boyacense.(Aguinaldo Boyancense Página Oficial)

Conciertos en la Plaza de Bolívar de Tunja en el Aguinaldo Boyacense.

César Correal

Tunja
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Tunja

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra servidores públicos por identificar de la Alcaldía de Tunja, por presuntas irregularidades en el proceso contractual para la organización y realización de la edición 71 del Aguinaldo Boyacense 2026.

Según el organismo de control, las posibles irregularidades estarían relacionadas con la estructuración de los estudios previos y la selección del contratista encargado de ejecutar esta actividad cultural.

La Procuraduría busca establecer si se habrían vulnerado los principios de transparencia y planeación contractual, debido a una posible falta de reglas claras y de precisión en los costos y la calidad del servicio.

Como parte de la actuación, el ente disciplinario solicitó la práctica de pruebas conducentes y pertinentes para esclarecer los hechos y determinar si existió o no una falta disciplinaria.

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