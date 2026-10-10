Decenas de heridos en el aeropuerto de Riad tras presunto ataque con misil de los hutíes

Los hutíes de Yemen atacaron el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudita, en la mañana de este sábado, dejando decenas de heridos.

Aunque las autoridades sauditas no confirmaron inicialmente el ataque, testigos reportaron una explosión, personas heridas y escenas de pánico en la terminal. “Vi cómo alcanzaban la puerta 401, vi heridos delante de mis ojos. Todo el mundo corría”, relató uno de ellos.

De acuerdo con AFP, una fuente médica aseguró que hospitales de la capital solicitaban personal sanitario para atender una emergencia grave, mientras varios lesionados ingresaban en estado crítico.

Ante la situación, las embajadas de España, Alemania y Canadá recomendaron a sus ciudadanos evitar el aeropuerto, mientras que la aerolínea nacional de Kuwait canceló dos vuelos entre Kuwait y Riad.