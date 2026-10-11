Santa Marta despliega operativos de seguridad en zonas comerciales, playas y corredores turísticos

Las autoridades de Santa Marta intensificaron los operativos de control y vigilancia en sectores comerciales, turísticos y marítimos durante el puente festivo de la semana de receso escolar, con intervenciones en puntos de alta circulación de visitantes.

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El despliegue incluye la calle 12, el Mercado Público, el Centro Histórico, Taganga y el aeropuerto Simón Bolívar, con participación de la Policía Nacional y distintas dependencias de la administración distrital.

Las acciones también se extendieron a las zonas costeras, mediante inspecciones marítimas coordinadas con la Dirección General Marítima, Dimar. En el Centro Histórico, además, se adelantan operativos relacionados con el uso del espacio público y la atención a población vulnerable.

La administración distrital informó que continuará las intervenciones en sectores como El Rodadero, Minca, Bonda, Puerto Gaira y Bello Horizonte, mientras realiza seguimiento a la actividad económica durante la temporada turística.

El despliegue se produce en uno de los periodos de mayor movilidad turística de octubre. Sin embargo, la información oficial no precisa el número de uniformados desplegados, las personas atendidas, los establecimientos inspeccionados ni los resultados concretos de los controles.