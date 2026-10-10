Consejo de Estado negó indemnización a familiares de víctimas de la tragedia de Tasajera. / Caracol Radio Santa Marta

El Consejo de Estado negó las pretensiones de reparación económica presentadas por familiares de las víctimas de la tragedia de Tasajera, en el municipio de Puebloviejo, Magdalena, donde la explosión de un camión cisterna cargado con gasolina dejó 45 personas muertas y decenas de heridas, el 6 de julio de 2020.

La decisión, analizó si la Policía Nacional debía responder económicamente por lo ocurrido, ante los cuestionamientos de los demandantes sobre las medidas adoptadas para controlar a la multitud que se acercó al vehículo accidentado.

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De acuerdo con los reportes sobre el fallo, la corporación concluyó que no se acreditaron elementos para atribuir responsabilidad patrimonial a la institución policial. Entre las razones examinadas estuvieron las advertencias de los uniformados sobre el peligro, sus intentos por controlar la situación y la conducta de las personas que se aproximaron al camión.

¿Por qué no prosperó la demanda?

Los familiares de las víctimas argumentaron que la Policía no habría acordonado adecuadamente el área ni impedido que las personas se acercaran al vehículo que transportaba el combustible.

Sin embargo, en la valoración judicial se tuvo en cuenta que los uniformados advirtieron sobre los riesgos, solicitaron refuerzos e intentaron controlar a quienes estaban en el lugar. Según los reportes del fallo, varias personas desatendieron esas advertencias y se expusieron al peligro.

Con estos elementos, el Consejo de Estado consideró configurado el hecho exclusivo de las víctimas como eximente de responsabilidad y negó las pretensiones indemnizatorias formuladas en ese proceso.

Una tragedia que marcó al Magdalena

La emergencia ocurrió el 6 de julio de 2020, cuando un camión cisterna accidentado en Tasajera atrajo a numerosas personas que intentaron extraer la gasolina que transportaba. La posterior explosión provocó una tragedia que conmocionó al país y dejó graves consecuencias para decenas de familias.

La decisión judicial se limita al proceso de reparación directa analizado por el alto tribunal. Por tanto, el fallo no debe interpretarse como una decisión general sobre cualquier eventual reclamación que pudiera existir por los hechos.

La sentencia fue reportada por medios de comunicación en septiembre y octubre de 2026, aunque está fechada en julio. La decisión puede consultarse a través de los sistemas oficiales de jurisprudencia del Consejo de Estado.