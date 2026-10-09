Santa Marta proyecta un muelle turístico cerca del aeropuerto: Fontur recorrió la zona

Santa Marta avanza en las gestiones para reactivar el proyecto de muelles turísticos. Este viernes 9 de octubre, la directora de Fontur, María Isabel Campo Cuello, realizó un recorrido por los alrededores del aeropuerto Simón Bolívar.

La visita contó con el acompañamiento del director de Indetur, José Domingo Dávila, conocido como Chelito Dávila, para conocer la zona donde se había proyectado construir uno de estos embarcaderos.

El recorrido, coordinado con autoridades distritales, hace parte del seguimiento a las iniciativas que buscan fortalecer la infraestructura turística y mejorar la conexión marítima entre diferentes sectores de la ciudad.

Gobierno busca destrabar el proyecto de muelles turísticos

En diálogo con Caracol Radio, José Domingo Dávila había explicado que un muelle cerca del aeropuerto permitiría conectar a los viajeros que llegan por vía aérea con sus hoteles y otros destinos mediante el transporte marítimo.

La iniciativa sufrió retrasos después de que el proceso de contratación anterior fuera declarado desierto, debido a inconvenientes durante el procedimiento.

El pasado 25 de septiembre, durante la jornada Milagro de las Regiones en Santa Marta, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que su Gobierno impulsaría el proyecto y mencionó los seis muelles turísticos contemplados originalmente, con un aporte previsto de $17.968 millones.

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Sin embargo, Fontur ya había anunciado el 14 de septiembre que reestructuraría la iniciativa para pasar de seis a cuatro embarcaderos más modernos. Las ubicaciones definitivas de esta nueva propuesta están pendientes de confirmación.